السنغال تُسجل 169 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الجمعة تسجيل 169 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفا و369 حالة.

وقال بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية إنه تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16 ألفا و785 شخصا. جديدة ليرتفع إجماليإلى 16 ألفا و785 شخصا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 386 حالة. وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثرا بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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