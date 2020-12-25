إيران تُسجل 6021 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 132 حالة وفاة و6021 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، في تصریح أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس المسجلة في إيران منذ بداية الأزمة ارتفع إلى مليون و183 ألفا

و182 حالة، بينهم 5345 شخصا في وضع حرج، فيما ارتفع إجمالي المتوفين جراء إصابتهم إلى 54 ألفا و404 أشخاص.



وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس في بلادها بلغ مليونا و148 ألفا و203 أشخاص، فيما خضع 7 ملايين و432 ألفا و206 أشخاص لاختبارات الكشف

عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد.

وقد أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز، أن بلاده من الممكن أنها شهدت في أغسطس الماضي ظهور السلالة الجديدة من كورونا المعلن عنها في بريطانيا مؤخرا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.