العراق يُسجل 1140 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 589 ألفا و943 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 1531حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
جديدة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالعراق 12 ألفا و755 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميالتشخيص فيروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪ ) بعد ان كانت (٢٢٪) في الاشهر السابقة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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