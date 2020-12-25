اليابان تُعلن إصابة 5 أشخاص عائدين من بريطانيا بالسُلالة الجديدة لكورونا

أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة خمسة أشخاص عائدين من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



وقالت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن المسئولين حللوا عينات الأشخاص الخمسة ووجدوا أن الفيروس الذي يحملونه هو السلالة الجديدة من الفيروس التي تفشت في بريطانيا،

مشيرة إلى أنهم يخضعون للحجر الصحي.



ويحاول مسئولو الوزارة تحديد كيفية إصابة الأشخاص الخمسة بالسلالة الجديدة من الفيروس.. وتعد هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها اليابان إصابة أشخاص بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في

وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا.

وأثارت السلالة ذعرا عالمية وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت العشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.