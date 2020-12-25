الكويت تُسجل 260 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 149 ألفا و277 حالة، لافتة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض،

بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أن هناك 39 حالة تتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3290 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و239 ألفا و132 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.