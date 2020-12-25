روسيا تُلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمُدة 14 يومًا

أعلنت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.



وذكرت الهيئة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "أن الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرات) يتعين عليهم الالتزام بنظام العزل لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول".



كانت السُلطات الروسية قررت، الثلاثاء الماضي، إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد.

وقد أكد وزير الصحة البريطاني اكتشاف بلاده سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا لدى مريضين في بريطانيا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب أفريقيا.

وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى

من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا.

وأثارت السلالة ذعرا عالمية وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت العشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.