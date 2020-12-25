حفتر يجدد الدعوة لـ«طرد المحتل التركي» من ليبيا

سيف اليزيد - دعا المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، إلى حمل السلاح مجدداً لـ«طرد المحتل التركي».

وقال حفتر، في كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69 «اليوم، نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا».

وأضاف «لا خيار (...) إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي».

وتابع «استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال (...) ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل».

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