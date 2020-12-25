البابا فرنسيس يدعو لتوفير لقاحات كورونا للجميع

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دعا البابا فرنسيس دول العالم، اليوم الجمعة، إلى أن تكون لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 متاحة للجميع.

وبثت كلمة بابا الفاتيكان، التي تحمل عنوان (إلى مدينة روما والعالم)، عبر الإنترنت، بدلا من أن يلقيها من الشرفة الوسطى لكاتدرائية "القديس بطرس" في حضور عشرات الآلاف من الزوار، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية.

وقال البابا، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، إن حواجز النزعات الوطنية لا يمكن أن توقف جائحة لا تعترف بالحدود بين الدول.

وهيمن الوباء وما ترتب عليه من تبعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي على رسالة البابا فرنسيس التي دعا فيها إلى وحدة العالم وإلى مساعدة الدول التي تتقلب في جمر الصراعات والأزمات الإنسانية.

وقال "في هذه اللحظة من عمر التاريخ، بما تحمله من أزمات بيئية واختلالات اقتصادية واجتماعية خطيرة تفاقمها جائحة فيروس كورونا، من المهم للغاية أن نعترف ببعضنا البعض كإخوة وأخوات".

وشدد على أن الصحة قضية عالمية، منتقداً فيما يبدو ما يُسمى "قومية اللقاح"، التي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة من أن تفاقم الجائحة إذا كانت البلدان الفقيرة آخر من يحصل على اللقاح.

وقال "أتمنى (أن يحيي الرب) في زعماء السياسة وقادة الحكومات روح التعاون الدولي، بدءاً من الرعاية الصحية، بما يضمن للجميع الحصول على اللقاحات والعلاج. في مواجهة التحدي الذي لا يعترف بالحدود، لا يمكن أن نقيم الأسوار. كلنا في نفس السفينة".

ويقضي الإيطاليون قسماً كبيراً من عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في ظل إجراءات العزل العام.

ودعا البابا فرنسيس إلى السلام والمصالحة في الدول التي تشهد صراعات.