- سيف اليزيد - اليوم 15:37
ع+ ع-
قبل فترة قصيرة من بدء ثالث إغلاق جزئي في إسرائيل، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر تقريباً.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل نحو أربعة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، ولم يتم تسجيل مثل هذا العدد منذ بداية أكتوبر.
وتدخل إسرائيل عصر الأحد الإغلاق الثالث، وفرض الحجر الصحي في الفنادق للعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".
من جانبها، توقعت رئيسة خدمات الصحة في الوزارة شارون الروعي فرايس أن يستمر الإغلاق، الذي يبدأ بعد يومين، من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.