وثيقة سرية تكشف مخطط استهداف قاعدة أمريكية في بغداد بذكرى اغتيال سليماني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 3:49 مساءً

قلق أميركي من استهداف قاعدة عسكرية في العاصمة بغداد وذلك بعد أن كشفت وثيقة سرية منسوبة لوزارة الداخلية العراقية عن مخطط لاستهداف قاعدة أمريكية في العاصمة بغداد في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني 2020.

وبحسب الوثيقة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة دجلة أيضا، والتي لم يصدر من وزارة الداخلية العراقية حتى ظهر اليوم الجمعة، نفي رسمي لها، فإن ”عناصر خارجة عن القانون تعتزم استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد بصواريخ ذات تقنية متطورة“.

وأشارت الوثيقة إلى أن ”تاريخ الهجوم مقرر في 3 كانون الثاني/ يناير“، موضحة أن ”المنطقة التي كان من المقرر إطلاق الصواريخ منها هي منطقة الشيحة التابعة لقضاء أبو غريب“.

ولم تحدد الوثيقة الأطراف التي تعتزم شن هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية الأمريكية.

ويأتي تسريب هذه الوثيقة المزعومة بعد أن قام مجهولون بإطلاق ثمانية صواريخ يوم الأحد على المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الأمريكية.

وقد سقطت غالبية الصواريخ على مبان سكنية، فيما أصابت أخرى نقطة تفتيش أمنية، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة، بحسب بيان للجيش العراقي.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، أن سفارة بلاده في بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بالصواريخ، لم تنفجر ثلاثة منها، فيما حذر إيران من تداعيات محاولة قتل مواطنين أمريكيين في العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بشن هجمات على السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي ينتشر فيها جنود أمريكيون.