تأكدت إصابة الفنانة المصرية، يسرا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما صرحت به، اليوم الجمعة.
وأكدت الفنانة المصرية لصحيفة “اليوم السابع”، ثبوت إصابتها، موضحة أنها تخضع للعلاج المنزلي، حاليا، بعد أن تأكدت من إصابتها بإيجابية الفحوصات.
وتابعت يسرا، البالغة من العمر 65 سنة، في حديثها للموقع نفسه: “غير قادرة على التكلم”، في إشارة إلى أثر الفيروس على حالتها الصحية.
وأعلن، أيضا، المنتج السينمائي، جمال العدل، اليوم، إصابته بفيروس كورونا “كوفيد-19″، إذ يخضع للعزل الصحي في منزله.
وتشهد الساحة الفنية في مصر إصابات متزايدة في صفوف الفنانين، بينما لا تزال الأحداث الفنية، والحفلات مستمرة، على الرغم من الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة المصرية يسرى تصاب بكورونا وتصرح: غير قادرة على الكلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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