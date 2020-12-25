موجة التطبيع تصل إلى السينما.. التحضير لفيلم مغربي إسرائيلي أمريكي

لم تمر إلا أيام من إعلان تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، حتى وصل التطبيع إلى ميدان السينما، إذ أعلن المخرج المغربي اليهودي، جيروم كوهين، عن فيلم ثلاثي مشترك، بين المغرب، وأمريكا، وإسرائيل.

واعلن أوليفار، أمس الخميس، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه يحضر لفيلم مغربي إسرائيلي أمريكي، يحقق من خلاله حلمه القديم في إنجاز عمل مغربي إسرائيلي، معبرا عن فرحته بذلك.

َوأكد المخرج المغربي أن التصوير سيتم في المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، موضحا أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها، في يناير المقبل.

واحتفل المخرج اليهودي بتوقيع اتفاق يخص فيلمه بين الأطراف المداخلة، لإنجاز الفيلم، بعبارة: “تعيش السينما بدون حدود”.