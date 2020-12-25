البخاري ودرابيل في فيلم عن التعايش بين المسلمين واليهود

يعرض، مساء اليوم الجمعة، في الرباط، فيلم “الكنز”، الذي يعالج في قالب كوميدي موضوع التعايش بين المسلمين، واليهود المغاربة.

َوتوصل “اليوم 24″ ببلاغ من جمعية الفتح للتنمية المستديمة بالشراكة مع جمعية كلاكيط للإنتاج السينمائي، أعلنا فيه أن عرض فيلم الكنز برمج، مساء اليوم، ويؤدي دور بطولته طارق البخاري، وسكينة درابيل، و هو من إخراج عمر غفران.

ويشارك في الفيلم، كذلك، كل من محمد الحوضي، وهند بلعولي، وفاطمة بوجو، وجمال العباسي، وناصر المدري، وعلي القروي.

ويعرض الفيلم في مقر جمعية الفتح في شارع محمد السادس، في حي السويسي في الرباط، في الساعة الخامسة مساء.

وكشف الممثل علي القروي لـ”اليوم 24” أن الفيلم مستوحى من الذاكرة المغربية بمكونيها الإسلامي، واليهودي بطريقة ترسخ فكرة التسامح، والتعايش بين الديانات.

وأضاف القروي أن الفيلم المذكور يجسد شخصية يهودي مغربي، مقيم داخل أرض الوطن، في علاقة مع شخص آخر مغربي يهودي، مقيم في الخارج، يعود إلى المغرب للبحث عن كنز من كنوز أجداده.

واعتبر الممثل ذاته أن الفيلم، من خلال الكوميديا الخفيفة، يؤكد في مضمونه تاريخية التعايش بين الأجناس، والعرق، والديانات في المغرب.