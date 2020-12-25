تفاصيل الإطاحة بإيمان صبير من رئاسة المجلس الجماعي في المحمدية..4 أعضاء من البيجيدي صوتوا لمرشحة الأحرار

أطيح، اليوم الجمعة، بإيمان صبير من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، بعد فوز زبيدة توفيق، عن التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات، اليوم.

وعن تفاصيل الإطاحة بإيمان صبير، علم “اليوم 24” أن هذه الأخيرة حصلت على 19 صوتا، بينما زبيدة توفيق تمكنت من الحصول على 25 صوتا، وكانت المفاجأة أن 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية صوتوا لصالح زبيدة مرشحة الأحرار.

وحضر 44 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، البالغ عددهم الإجمالي 47 عضوا، بعد أن تغيب 3 منهم عن الحضور، كما أن مليكة الفد، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعببة سحب ترشيحها في آخر لحظة.

يذكر أن كل من مليكة الفد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزبيدة توفيق عن التجمع الوطني للأحرار، وإيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية، تقدمن، السبت الماضي، بترشيحاتهن للمنافسة على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية.

وكانت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء رفضت طلب الطعن، الذي تقدمت به إيمان صبير الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، ضد قرار عامل المحمدية، القاضي بفتح باب الترشيح للتنافس على رئاسة المجلس.

وكانت محكمة النقض في مدينة الرباط، في شهر أكتوبر الماضي، قد أصدرت حكما بإلغاء تسيير إيمان صبير لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، بعدما كانت المحكمة الإدارية قد قد قررت، قبل شهور، إلغاء انتخاب رئاستها له، بناء على طعن من التجمعي محمد العطواني، الذي كان ينافسها في ذلك، كما ألغت عملية الانتخاب موضوع الطعن، والتي أجريت، في شهر دجنبر من عام 2018، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.