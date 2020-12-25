الجوع يتهدد أبناء الأمريكيين وهيآت محلية توزع معونات غذائية على المواطينين – فيديو

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية عميقة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، ما جعل عددا كبيرا من المواطنين غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وفي ولاية ماريلاند أظهر تقرير لشبكة “يورونيوز” وقوف الناس في طوابير لتلقي المعونات الغذائية خارج إحدى المدارس، حيث ازداد عدد الأطفال، الذين يعانون الجوع في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكثر البدان تضرراً من انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتضاعف عدد الأشخاص، الذين يأتون إلى مكان توزيع المعونات الغذائية المذكور، منذ بداية الوباء، وفقاً للمنظمة غير الربحية “هانغر بروجكت إن بالتيمور”، الذي يخدم الآن حوالي 500 شخص أسبوعياً.

وذكرت تقارير صحفية أن أقسام الشرطة، والتجار والباحثين في مجال الجرائم الجنائية، أصبحوا يبلغون عن زيادة في سرقات البضائع الضرورية للحياة اليومية، مثل الأطعمة، والمنظفات في مختلف الولايات الأمريكية.

وفي وقت مبكر من تفشي الوباء، لاحظ الأمريكي، جو بارك، تحولًا مثيرًا للقلق في السوق، الذي يديره بالقرب من وسط مدينة واشنطن، إذ كان مرة واحدة على الأقل، يوميًا، يكتشف شخصًا يضع كيسًا من اللحم، أو الأرز، أو أي طعام آخر في قميص، أو تحت السترة، كما اختفت الحفاضات، والشامبو، ومنظفات الغسيل بأعداد أكبر، بحسب تقرير مطول، نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.