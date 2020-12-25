تسبب غاز البوتان، منتصف ليلة أمس الخميس/الجمعة، في مصرع امرأة في الستينات من عمرها، اختناقا داخل منزلها وسط مدينة بني ملال.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المرأة البالغة من العمر حوالي 60 سنة، عثر عليها أحد أفراد عائلتها داخل حمام شقتها في وضعية حرجة، إذ نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات.
وأضاف المصدر ذاته أن الهالكة فارقت الحياة مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى، حيث تم إيداع جثثتها مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة.
وحلت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية في مكان الحادث، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما سيتم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ملال.. القاتل الصامت يتسبب في وفاة امرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.