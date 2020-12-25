بني ملال.. القاتل الصامت يتسبب في وفاة امرأة

تسبب غاز البوتان، منتصف ليلة أمس الخميس/الجمعة، في مصرع امرأة في الستينات من عمرها، اختناقا داخل منزلها وسط مدينة بني ملال.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن المرأة البالغة من العمر حوالي 60 سنة، عثر عليها أحد أفراد عائلتها داخل حمام شقتها في وضعية حرجة، إذ نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالكة فارقت الحياة مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى، حيث تم إيداع جثثتها مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة.

وحلت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية في مكان الحادث، لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما سيتم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.