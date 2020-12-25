شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا المتحور" يظهر في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحالتين تعودان لمواطنين اثنين في طوكيو عادا من المملكة المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن هناك حالة من القلق المتزايد نتيجة ارتفاع الإصابات بالفيروس في اليابان، مشيرا إلى أن المواطنين لا يزالون يواصلون الخروج من منازلهم وأن الإصابات آخذة في الارتفاع.
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