شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا المتحور" يظهر في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليابان أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- والتي ظهرت في بريطانيا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن مصدر لم تسمه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحالتين تعودان لمواطنين اثنين في طوكيو عادا من المملكة المتحدة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن هناك حالة من القلق المتزايد نتيجة ارتفاع الإصابات بالفيروس في اليابان، مشيرا إلى أن المواطنين لا يزالون يواصلون الخروج من منازلهم وأن الإصابات آخذة في الارتفاع.