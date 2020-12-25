شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 7.42 مليون والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 42ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 189 ألفا و982 حالة وفاة. وتعافى 51ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر الآن 43 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.