شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ في تونس 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم غد حتى 23 يونيو القادم .
يُذكر أنّ التمديد كان دون انقطاع في حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 عنصراً أمنياً، و إصابة 16 شخصاً.
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