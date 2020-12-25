شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ في تونس 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم التمديد في حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم غد حتى 23 يونيو القادم .

يُذكر أنّ التمديد كان دون انقطاع في حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 عنصراً أمنياً، و إصابة 16 شخصاً.