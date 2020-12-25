شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يرصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال لبنان اليوم الجمعة إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا ، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

وقال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال على تويتر "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في ٢١ (ديسمبر) كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة وفي أعقاب انفجار ضخم دمر مرفأ بيروت وألحق أضرارا بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية.

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.