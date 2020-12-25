افاد مصدر امني، الجمعة، ان نزاعا عشائريا اندلع في محافظة البصرة تطور الى تبادل لاطلاق النار بالاسلحة الخفيفة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مشاجرة عشائرية في منطقة ابو صخير بالبصرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة". واضاف ان "المناوشات تسببت بمقتل شخصين من العشيرتين".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين خلال اشتباكات مسلحة بين عشيرتين في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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