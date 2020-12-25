استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من كورونا في العراق



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 1531 حالة شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن 1140 إصابة، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة".

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