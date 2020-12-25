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استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من فيروس في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 1531 حالة شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن 1140 إصابة، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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