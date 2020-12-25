القبض على ثلاثة 'إرهابيين' شمالي الرمادي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" شمالي مدينة الرمادي.

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز مُكافحة الإرهـاب يواصل عملياته النوعية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيثُ تمكن من القاء القبض على ٣ عناصر إرهابية، فجر اليوم، في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي".



وأضاف أن "عملية القبض تمت بعد التوصل اليهم بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة".



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