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بيان رسمي.. مانشستر سيتي يعلن اصابة نجميه بكورونا

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2020-12-25 | 12:59

بيان رسمي.. مانشستر سيتي يعلن اصابة نجميه بكورونا

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أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة الممتاز، إصابة نجمين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بوباء المستجد، كوفيد 19.
واكد بيان مانشستر سيتي عبر موقعه الإلكتروني على "إصابة الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر".

وأضاف البيان أن "هناك إصابتين إضافيتين بالفيروس ولكن من العاملين بالفريق الأول بعد الاختبارات التي خضعوا لها في الساعات القليلة الماضية".


وتابع البيان "سيدخل الأربعة أشخاص في عزل منزلي صحي، من أجل مراقبة حالتهم حتى يتماثلوا للشفاء بنسبة 100٪، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة البريطانية".

وتمنى مانشستر سيتي في نهاية بيانه، الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد قبل العودة إلى التدريبات والعمل بعد تحول عيناتهم إلى سلبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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