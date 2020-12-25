2020-12-25 | 12:59
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أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إصابة نجمين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بوباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وأضاف البيان أن "هناك إصابتين إضافيتين بالفيروس ولكن من العاملين بالفريق الأول بعد الاختبارات التي خضعوا لها في الساعات القليلة الماضية".
وتابع البيان "سيدخل الأربعة أشخاص في عزل منزلي صحي، من أجل مراقبة حالتهم حتى يتماثلوا للشفاء بنسبة 100٪، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة البريطانية".
وتمنى مانشستر سيتي في نهاية بيانه، الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد قبل العودة إلى التدريبات والعمل بعد تحول عيناتهم إلى سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي.. مانشستر سيتي يعلن اصابة نجميه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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