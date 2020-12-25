بيان رسمي.. مانشستر سيتي يعلن اصابة نجميه بكورونا

واكد بيان مانشستر سيتي عبر موقعه الإلكتروني على "إصابة الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر".

وأضاف البيان أن "هناك إصابتين إضافيتين بالفيروس ولكن من العاملين بالفريق الأول بعد الاختبارات التي خضعوا لها في الساعات القليلة الماضية".



وتابع البيان "سيدخل الأربعة أشخاص في عزل منزلي صحي، من أجل مراقبة حالتهم حتى يتماثلوا للشفاء بنسبة 100٪، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة البريطانية".

وتمنى مانشستر سيتي في نهاية بيانه، الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد قبل العودة إلى التدريبات والعمل بعد تحول عيناتهم إلى سلبية.