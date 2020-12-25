شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجوف: الحوثي يخطط لإثارة النعرات بين القبائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر محافظ الجوف اليمنية أمين العكيمي من مخطط لمليشيا الحوثي لإثارة النعرات والخلافات بين القبائل بهدف إدخالها في معترك دموي كارثي قد يطال الجميع ويتسبب بمزيد من نزف الدم اليمني. وقال العكيمي في تصريح له اليوم (الجمعة)، إن المليشيات الحوثية تسعى إلى خلخلة وحدة المجتمع اليمني، كونها تحمل عداءً وحقداً طائفياً ممنهجاً لليمن، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية. ودعا المحافظ وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه المشاريع الخبيثة.



كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجوف: الحوثي يخطط لإثارة النعرات بين القبائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.