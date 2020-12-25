شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الأمريكية تفقد إيران 7 مليارات دولار مجمدة في سيول والان مع التفاصيل
وكانت كوريا الجنوبية جمدت أموال النفط الذي اشترته من إيران بعد العقوبات الأمريكية، ولم يعد يُسمح للسطات الإيرانية باستخدام تلك الأموال إلا لشراء السلع الإنسانية من كوريا الجنوبية.
وأظهرت إحصاءات الجمارك في كوريا الجنوبية أنه في الأشهر الـ11 من هذا العام، كان لديها 167 مليون دولار فقط من الصادرات إلى إيران، وما يزيد قليلاً على 8 ملايين دولار من الواردات. وبالتالي، لم تتمكن طهران من استخدام أموالها المجمدة البالغة 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية. وقد سعت طهران إلى تحويل بعض هذ الأموال المجمدة لشراء لقاح کورونا، لكن في اللحظة الأخيرة قالت حكومة سيول إن على إيران التعهد بقبول شروط «عملية التحويل»، وهو ما عارضه نظام الملالي لأنه کان لا بد من تحويل 180 مليون يورو عبر بنك «جي بي مورغان» الأمريكي وتحويلها إلى دولار، ثم تسليمها إلى البنك السويسري الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية.
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