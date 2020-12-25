شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

غيب الموت، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا». وقالت الهيئة في بيان لها، إن المستشار لاشين توفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة، بينما كان يتلقى العلاج إثر إصابته بالفيروس.

تخرج المستشار الراحل في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالعمل في النيابة العامة فور تخرجه، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب المحامي العام بنيابة الأموال العامة، وحقق في عدد كبير من القضايا المهمة، قبل أن يصبح نائباً لرئيس محكمة النقض، ورئيساً لإحد دوائرها الجنائية، ليرشح في عام 2017 من قبل مجلس القضاء الأعلى، لرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشرف على إنجاز العديد من الاستحقاقات الدستورية المهمة في مصر، ومن أبرزها التعديلات الدستورية في إبريل 2019، والانتخابات التكميلية لبرلمان 2015، ثم انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وكذا انتخابات مجلس النواب.