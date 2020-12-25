شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «كورونا» الجديدة تظهر في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: «رويترز»

قال لبنان، الجمعة، إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا»، المنتشرة بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن. وقال حمد حسن وزير الصحة، القائم بالأعمال، على «تويتر»: «تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد ـ 19 في رحلة 202 إم إي القادمة من لندن في 21 ديسمبر/كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم، بالتنبّه والالتزام بالإرشادات الوقائية، وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين». ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطاً مع زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» مما يضاعف معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة، في أعقاب انفجار ضخم دمر مرفأ بيروت، وألحق أضراراً بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية. وسجل لبنان البالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض «كوفيد ـ 19».