شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان السابق يعتذر بسبب «فضيحة تمويل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (طوكيو-رويترز)

صحح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، تصريحات كان قد أدلى بها في البرلمان، واعتذر عما قال إنها أخطاء تتعلق بفضيحة تمويل سياسي ألقت بظلالها على رئيس الوزراء الحالي.

وقال آبي إنه يشعر بالمسؤولية الكبيرة عن إنكاره مزاعم بأن مجموعة التمويل السياسي التابعة له ساعدت في تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره، في انتهاك محتمل لقوانين التمويل السياسي الصارمة في البلاد.

وقال آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم في البلاد، إنه لم يعرف شيئا عن تلك المدفوعات وتعهد بالعمل على استعادة ثقة الجماهير. وجاء الاعتذار بعد توجيه اتهام لسكرتيره بشأن هذه القضية وتغريمه مليون ين (9650 دولاراً).

وقدم آبي تقارير تمويل سياسي مصححة للسنوات الثلاث الماضية.