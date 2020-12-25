شكرا لقرائتكم خبر عن «هذه ليلتي» الأفضل في «الأردن للأفلام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

فاز الفيلم المصري القصير «هذه ليلتي» بجائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان الأردن الدولي الثامن للأفلام، كما حصلت بطلته ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة الناقد عدنان مدانات جائزة أفضل سيناريو للمؤلف الأردني الراحل رفقي عساف عن عمل «يا جار» بين 25 متنافساً من دول عربية وأجنبية وذلك وسط تصفيق حضور محدود لحفل الختام الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي في عمّان التزاماً بتعليمات تداعيات الوضع الوبائي.

وتقاسم إسحاق إلياس ويوسف نعمان جائزة أفضل إخراج عن «يا جار» و«هذه ليلتي» على التوالي.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين اللبناني جهاد الأندري عن فيلم «لحظة» والهندي إنداي شاندرا عن فيلم «جوع»، فيما تقاسم الأردني جعفر نوفل عن فيلم «تُنسى» والفرنسي ألكساندر آرشينولت عن فيلم «جريمة» جائزة أفضل إضاءة وتصوير. وحجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وسلّم هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الجوائز التي تحمل اسم «البتراء» للفائزين ومن ينوب عنهم من دبلوماسيي السفارات في