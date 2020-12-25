شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» سعودي ناري بين الهلال والاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تشهد افتتاحية الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي السبت لقاء «الكلاسيكو» بين الهلال واتحاد جدة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في حين يستضيف النصر فريق ضمك في أول مباراة هذا الموسم على ملعب «مرسول بارك» الذي بات مسرحاً لمباريات النصر.

ويستضيف الشباب فريق الباطن على ملعب الأول في يوم تشهد فيه العاصمة الرياض للمرة الأولى 3 مباريات دفعة واحدة.

ويستقطب «الكلاسيكو» السعودي الذي ينطلق عند الثامنة و50 دقيقة بتوقيت الإمارات الأنظار كونه يأتي في ظل تحسن أداء الاتحاد قياساً بالأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت تردي نتائج «العميد» وعلو كعب الهلال، حيث يعود آخر فوز للاتحاد على «الزعيم» إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وعدا ذلك انتهت سبع مواجهات بمختلف البطولات زرقاء وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامساً برصيد 14 نقطة، ما يعزز الطموحات بين مواصلة الانتصارات الزرقاء وعودة الشخصية الاتحادية.

الفريقان سيدخلان اللقاء وسط نقص بعض الأسماء الهامة كياسر الشهراني وعلي البليهي وعبدالله المعيوف وجيوفينكو في الهلال، ويفتقد الاتحاد لنجمه جاري رودريجيز وهنريكي، وجميع الغيابات بداعي الإصابات، عدا هنريكي المتواجد في بلاده لظروف أسرية.

وعلى ملعب «مرسول بارك الجامعي» يبحث النصر وضمك سوياً عن الفوز الثالث وتحسين المركز في ظل تواجدهما في آخر مركزين، ويفتقد النصر لهدافه حمدالله الذي سيغيب 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان النصر قد عاد من الجولة الماضية بفوز صعب على الباطن 2-1 وبالنتيجة نفسها فاز ضمك على أبها.

ويحاول الشباب ثالث اللائحة الذي تعرض لخسارة قاسية من التعاون 0-4 تلميع الصورة عندما يستقبل الباطن العاشر الذي بدوره يسعى للعودة بنتيجة إيجابية ترفع رصيده وتحسن مركزه.