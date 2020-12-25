شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في «تكميلي» تمهيدي دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق السبت، مباريات الدور التكميلي للمرحلة الأولى التمهيدية للدوري العام لكرة السلة بإقامة مباراتين تنطلقان في السابعة مساء، تجمع الأولى البطائح رابع المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، مع ضيفه العين خامس المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والثانية الجزيرة رابع المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة مع ضيفه الوصل خامس المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

وكانت 6 فرق انتزعت بطاقة التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي للبطولة بواقع ثلاثة من كل مجموعة من الدوري المقام بنظام المجموعات، حيث تأهلت عن المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي المتصدر برصيد 14 نقطة، والشارقة والنصر.

كما تأهل عن المجموعة الثانية الوحدة المتصدر برصيد 15 نقطة، علاوة على الظفرة وبني ياس، فيما تخوض أربعة فرق بواقع اثنين من كل مجموعة، الدور التكميلي لتحديد صاحبي المركزين الرابع والخامس ليصعد الرابع لإكمال دور الثمانية.

على جانب آخر، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، اجتماعها الانتخابي في الرابعة والنصف مساء الاثنين المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وستعتمد خلاله فوز اللواء محمد إسماعيل عبدالله القرقاوي مرشح نادي شباب الأهلي برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة (2020 ـ 2024) وقائمته التي تضم 8 أعضاء ليصبح النصاب تسعة أعضاء، علاوة على اثنين للاحتياط، وذلك بالتزكية لعدم تقدم قائمة أخرى للمنافسة على رئاسة وعضوية الاتحاد.