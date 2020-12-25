بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح مبنى المديرية المالية في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل خطة لتطوير كافة المديريات التابعة للوزارة، لبدء العمل بمشروع التحول الرقمي الذي أكد عليه الرئيس السيسي، من أجل ميكنة كافة الإدارات وربطها ببعض، وتحويل المنظومة الورقية إلى رقمية، لضمان السرعة والدقة في الخدمات التي تقدم للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأشاد وزير المالية بأعمال التطوير التي جرت بالمديرية المالية والتجهيزات الخاصة بالتحول الرقمي، وإضافة أقسام جديدة بالمديرية للتسهيل على العاملين وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن هناك العديد من مديريات المالية جاهزة حاليًا الافتتاح في محافظة بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن ما يحدث الأن في مصر يعد طفرة في جميع المجالات مثل الطرق، الإسكان، الكهرباء، وخطوات إيجابية لبنية تحتية متينة تصلح لانطلاق التنمية الحقيقية.

وقال إن الوزارة تسعى لتقديم الخدمات للمواطنين، على غرار ما يحدث بالدول الأوروبية، مع ضمان تحقيق السرعة والدقة، ومراعاة تحقيق أكبر عائد للدولة.