تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - أ ش أ

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم الجمعة- أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.