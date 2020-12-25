الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل الخدمة عن عدد من القرى في مركز كفر البطيخ، يوم الأحد المقبل، بسبب أعمال صيانة المحولات.
وأضاف القطاع في بيان له، أنه يجري فصل مغذيات لوحة توزيع كفر البطيخ، والمناطق المتأثرة هي منطقة المستشفى وميدان الجمعية والسوق، من التاسعة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.
ومن المقرر فصل التيار يوم الثلاثاء المقبل، من مغذي الشعراء بمحطة محولات دمياط.
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