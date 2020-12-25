بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد، بتكلفة إجمالية 8 ملايين، و855 ألف جنيه، في مراكز سيدي سالم، والرياض، وبيلا، وكفر الشيخ، بواقع مسجد في كل مركز منهم.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، رفقة المهندس شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مسجد آصف بمركز سيدي سالم، وذلك ضمن المساجد الأربعة الذي جرى افتتاحهم، بحضور الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة بالمديرية.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في بيان المحافظة، أن المساجد الأربعة: المسجد الكبير، بقرية آصف، التابعة لمركز سيدي سالم، ومسجد التوحيد بقرية كفر قتة، التابعة لمركز بيلا، ومسجد عزبة ميزار بقرية شنو، التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد العقابية، بمركز الرياض.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ببناء، وتعمير المساجد، فجرى بناء، وتعمير، وافتتاح 32 مسجدًا جديدًا منهم المساجد الأربعة الذين جرى افتتاحهم اليوم الجمعة.