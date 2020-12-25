محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: نعى المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار لاشين ابراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم. وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون". صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

كانت هذه تفاصيل خبر قضايا الدولة تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.