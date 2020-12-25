ألمانيا: مقتل إمام مسجد طعنا بمدينة شتوتغارت

أعلن مكتب المدعي العام الألماني أن مجهولين اثنين هاجما إمام مسجد في مدينة شتوتغارت ووجها له عدة طعنات أدت إلى مقتله ولاذا بالفرار، حسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".
ونقلت الشرطة عن زوجة الضحية، أنها "كانت تتنزه مع زوجها حين اقترب منهما رجلان وقاما بطعن زوجها ولاذا بالفرار عقب ارتكاب جريمتهما، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور".
والضحية باكستاني الجنسية (26 عاما) ويعمل إمام مسجد في مدينة شتوتغارت الألمانية.
وشكلت الشرطة لجنة للتحقيق في الجريمة، ولم يكشف لحد الآن عن الدوافع الحقيقية للجريمة.
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