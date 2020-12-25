بالتزامن مع اختبارات المرحلة الابتدائية، يترقب أولياء الأمور والطلاب النتائج من خلال الإعلان عن فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني وطريقة الاستعلام.
وطريقة استعلام نتائج الطلاب لعام 1442هـ عبر نظام نور برقم الهوية فقط من خلال تسجيل الطالب الدخول الي رابط الصفحة الرئيسية لنورعبر هذا الرابط.
رابط نظام نور ((اضغط هنا)) للاستعلام عن نتائج الطلاب
رابط نظام نور ((اضغط هنا)) للاستعلام عن نتائج الطلاب
رابط نظام نور ((اضغط هنا)) للاستعلام عن نتائج الطلاب
وعلي الطالب تسجيل الدخول بواسطة على نظام نور رقم الهوية او رقمالمستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامهم بالشاشة، ثم سيتم إرسال كلمة المرور عبر رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بنجاح.
ومن ثم التاكد من وجود الطالب بالصفحة الرئيسية لبوابة نظام نور الرسمية الالكترونية، ومن ثم النقر علي صفحة الحساب الخاص به ثم النقر علي أيقونة نتائج الطلاب ومن ثم إدخال رقم الهوية ومن ثم الولوج الي قائمة التقارير الشهرية بشكل مباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة بخطوة.. ادخل إلى نظام نور برقم الهوية 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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