تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في لبنان

أعلنت لبنان، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة طيران قادمة من لندن.

ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر جميع الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وذويهم التنبه والالتزام

بالضوابط الوقائية، وفقا لقناة الغد.وأكد، أن هناك متابعة من الوزارة للحالة والمخالطين.

وكانت الحكومة البريطانية قالت الأربعاء، إن مناطق واسعة من إنجلترا ستخضع لأشد القيود الخاصة بكوفيد-19 صرامة بينما يجتاح فيروس سريع الانتشار البلاد، الأمر

الذي يرفع عدد الإصابات لمستوى قياسي.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها مخالطان لأشخاص قادمين من جنوب أفريقيا.

وفُرضت قيود صارمة يوم السبت على المخالطة الاجتماعية في لندن وجنوب شرق إنجلترا وويلز، في حين قُلِصت خطط تخفيف القيود خلال عيد الميلاد في أنحاء البلاد بشكل كبير أو أُلغيت تماما.