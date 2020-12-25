ليبيا تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97653.

وأفاد المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة بأن 628 تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68289، مشيرا إلى تسجيل 16 وفاة

جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1415 منذ بدء انتشار الوباء.

وظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى

مليون و729392.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.