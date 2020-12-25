أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97653.
وأفاد المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة بأن 628 تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68289، مشيرا إلى تسجيل 16 وفاة
وظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلىمليون و729392.
ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.