أردوغان يعلن رغبته في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن المحادثات ذات الطابع الأمني بين بلاده وإسرائيل مستمرة، وإن المشكلة مع كبار المسئولين.
وقال أردوغان، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، مضيفا أن المحادثات على المستوىالاستخباراتي مستمرة بين الجانبين، وفقا لقناة الغد.
وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا… لو لم تكن هناك قضايا علىأعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما".
وذكر الرئيس التركي أن سياسات إسرائيل بشأن فلسطين "غير مقبولة"، لكنه أكد ضرورة إقامة علاقات أفضل مع تل أبيب.
وكانت وسائل إعلام تركية وعبرية قد أفادت بأن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، يقوم حاليا بدور الوساطة، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل بشكل كامل.
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