فلسطين تسجل 1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 145 ألفا و442 حالة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1364 حالة لافتة إلى أنه تم تسجيل

1789 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 119 ألفا و938 شخصا.

وأكدت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس

كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و729392.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.