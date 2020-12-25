مقتل 6 مسلحين في قصف إسرائيلي على سوريا

أسفرت ضربات صاروخية إسرائيلية على سوريا، عن مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف في محافظة حماه، وفقا لقناة الغد. لقناة الغد. ودمّرت الصواريخ “مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية +معامل الدفاع+ ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف”، بحسب المرصد. وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت، الجمعة، صواريخ أطلقتها اسرائيل واستهدفت مصياف. الجوية السورية اعترضت، الجمعة، صواريخ أطلقتها اسرائيل واستهدفت مصياف. وقالت الوكالة أن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف". وفى سياقا متصل، سقط 8 قتلى جراء قصف إسرائيلي فى نوفمبر الماضى، استهدف قاعدة عسكرية في القنيطرة بسوريا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان الجيش السوري، قد أعلن تنفيذ إسرائيل القصف من هضبة الجولان المحتلة.

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