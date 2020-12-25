الإمارات تسجل 1230 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 199,665 حالة.

كما أفادت الصحة الإماراتية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الجمعة - بتسجيل 6 وفيات، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات

653 حالة.وأكدت الوزارة شفاء 1,386 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 175,865 حالة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن

الفيروس إلى مليون و729392.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.