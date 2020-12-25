أنقرة ترحب بالاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت تركيا، عن ترحيبها بتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بينهما لمرحلة ما بعد بريكست.

وأعربت الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة، عن "اعتقادها بأن يقدم الاتفاق فرصا جديدة لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع بريطانيا في كافة المجلات، والتي تعتبر إحدى الدول المرشحة للانضمام للنادي الأوروبي، ومنضوية في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد، ويقدم كذلك فرصا جديدة للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح البيان: "نرحب بالاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المفاوضات حول مستقبل العلاقات

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات بخصوص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا وصلت للمراحل النهائية.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس الخميس، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، بعد مفاوضات صعبة.

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من

أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

ونشر جونسون على حسابه في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الصفقة أبرمت".

وصرح جونسون للصحفيين من مقره في داونينغ ستريت بأن بريطانيا بهذا الاتفاق تستعيد السيطرة على مصيرها وقوانينها وستصبح مستقلة بالكامل تجاريا وسياسيا وقضائيا، مشيرا إلى أنه رفض دعوات المتشائمين لتمديد الفترة الانتقالية بغض النظر على جائحة فيروس كورونا.

وأشار جونسون إلى أن الصفقة المبرمة تعد الأكبر في التاريخ وتصل قيمتها إلى 166 مليار جنيه سنويا، موضحا أنها تشبه إلى حد بعيد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

وأكد رئيس حكومة المملكة المتحدة أن نظاما جديدا للتعريفات الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيفرض اعتبارا من مطلع العام القادم.