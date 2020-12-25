كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 12:45 مساءً طائرة حربية قبيل شنه غارات جوية على سوريا، نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع “تويتر” مهنئا بعيد الميلاد . وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة “سانتا كلوز” تجرها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وهذه المعايدة نشرت قبيل شن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض “مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص”، وذلك بحسب RT.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: قبيل قصف سوريا… تهنئة غريبة بعيد الميلاد من سلاح الجو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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