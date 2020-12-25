شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار لمعدلات انخفاض الوافدين الأجانب في تركيا بشكل متزايد والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 61.93 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني ليبلغ 833 ألفا و991، إذ يعانى القطاع من تأثيرات جائحة فيروس كورونا وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهرا الأولى من العام 71.95 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار لمعدلات انخفاض الوافدين الأجانب في تركيا بشكل متزايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.