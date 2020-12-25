إثيوبيا تقترع لانتخاب برلمانها يونيو المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا اعتزامه تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد 5 يونيو/حزيران المقبل.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن المجلس وهو هيئة دستورية مستقلة تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب فيروس كورونا والتي كان مقررا عقدها في 29 أغسطس/آب، المقبل لأجل غير مسمى.

وتوصل مجلس الانتخابات لقراره في أعقاب مشاورات أجرتها رئيسته برتكان مديقسا، مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد.

وقالت مديقسا، إن الانتخابات العامة سيتم إجراؤها في يوم 5 يونيو غير أنها لن تشمل إقليم تجراي الذي يعيش حالة استثنائية خاصة.

وأوضحت أن كلا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وإدارة مدينة "دريداوا" ستعقد فيها الانتخابات العامة في 12 يونيو دون توضيح أسباب ذلك.

وذكرت أن النتائج النهائية للانتخابات ستكون في الفترة من 6 يونيو حتى 28 من الشهر نفسه.

وشهد الإقليم الشمالي عملية عسكرية واسعة ضد "جبهة تحرير تجراي" التي تعتبرها الحكومة المركزية حركة تمرد وتتهمها بإثارة الفتن في البلاد والوقوف خلف محاولات لاغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأجرت جبهة تجراي انتخابات في الإقليم بعد رفضها قرار البرلمان المركزي بتأجيل الاقتراع، ما دعا السلطة التشريعية لرفض نتائجها.

وتُعد الانتخابات المرتقبة هي السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، وإجراء أول انتخابات عام 1995.

