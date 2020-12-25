شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إحباط 90 محاولة إرهابية في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت السلطات المصرية، إحباط 90 محاولة إرهابية خلال عام 2020 من خلال عمليات استباقية. وأكدت أنها وجهت أقوى الضربات لجماعة الإخوان بالقبض على القائم بأعمال مرشد التنظيم الإرهابي محمود عزت «الصندوق الأسود» للجماعة.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم (الجمعة)، أن هذه الضربة قادت إلى اعتقال عناصر أخرى في الجماعة بينهم وزيران هما خالد الأزهري وزير القوى العاملة وحاتم عبداللطيف وزير النقل، ورجلا الأعمال رجب السويركي وصفوان ثابت، الذين يواجهون تهماً بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان.

وأكد قطاع الأمن الوطني مقتل نحو 120 من العناصر الإرهابية معظمهم في سيناء في تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزة بعضهم على أوراق تنظيمية وأسلحة ومواد متفجرة في أماكن اختبائهم، وأفاد أن مصر نجحت في تقليص معدلات العنف والعمليات الإرهابية بنسبة 95% مقارنة بـ85% كانت في السابق، ما يؤكد التطور الكبير في منظومة العمل.

ونوه رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحي، بأهمية الدور الكبير لقطاع الأمن الوطني في مواجهة ودحر الإرهاب بجانب القطاعات الأخرى من الأجهزة الأمنية، موضحاً أن هناك مؤشرات واضحة على نجاح العملية (سيناء 2018) في تحجيم الإرهاب، وهو ما يظهر في تراجع معدل العمليات الإرهابية قياساً بالفترة الزمنية السابقة.